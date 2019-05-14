آراء

لا يكاد يمر يوم الا ونرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة هنا او مشادة هناك في مجمع تجاري او شارع عام او جانبي حتى ان الامر قد وصل الى الملاعب الرياضية التي من المفترض ان يتحلى فيها الرياضيون والجمهور بالاخلاق الرياضية فنجد مشاجرة بين المشجعين داخل الملاعب او خارج اسوارها.

الداهية الكبرى تتمثل في مشاجرات الشوارع التي كثرت بشكل ملفت فلا تكاد تغادر «هوشة» في منعطف هنا حتى يستوقفك «شجار» هناك وقد يكون كل ذلك لاسباب تافهة فهذا والله «يخزّ» أو «ينظر» بطريقة فيها اشمئزاز او ان ذلك تجاوزني بسيارته او لم يفسح لي الطريق.. الى غير ذلك من أتفه ما قد نجد هذه الأيام.

ان يقف الامر عند مجرد المشادات الكلامية او حتى السب فقد يمضي بعدها كل من المتشاجرين في طريقه عند ضبط النفس وترقب العواقب او مقدرة اهل الخير على فض الموقف وانهاء النزاع، ولكن المشكلة الكبرى حين يتجاوز الامر المتعارف عليه من الالفاظ والكلمات الى الضرب بالايدي او بما تيسر من الآلات الحادة او ما توافر من السلاح الابيض او الناري لا قدر الله.

وفي بحثنا عن الاسباب التي قد تدفع الى ذلك فإننا نجد إما سرعة الغضب وضعف القدرة على ضبط الانفعال، واما ضياع هيبة القانون وعدم احترامه بل والتعدي عليه وما قد يجر الى ذلك كله «الواسطة» حيث يضمن النفوذ اخلاء سبيل المعتدي بتعهد على ورقة لا قيمة لها وتنازل المعتدى عليه تحت التهديد او الاغراء او المصالحة الواهية التي لا تضمن له حقا ولا ترعى للمجتمع ولا للقانون هيبة ولا حرمة.

ان المجتمع ازاء هذه الظاهرة المتفشية مطالب بالوقوف في وجهها ومنعها او الحد منها متخذاً كل السبل الممكنة لذلك من خلال فرض هيبة القانون ومنع المحاباة والواسطة واحترام الاخر ومراعاة حقوقه بتنفيذ العقوبات الرادعة ونفاذ القانون بمواده الحاكمة بالسجن او الغرامة، كما يمكن عند التنازل معاقبة المعتدين اجتماعيا بالعمل في تنظيف الشوارع او الاماكن العامة مددا تتناسب مع جرمهم وحدة عدوانهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولانفسهم من قبل غيرهم.

لقد شارع الانفعال والغضب هذه الايام لاتفه الاسباب في البيت والشارع وبين الاصدقاء في ظاهرة مغايرة لمفهوم التخلق والصبر والاحتمال وكف الاذى وعدم الغضب.

إنها دعوة هادئة في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والتسامح ان نتخلق بمكارم الاخلاق فنصبر ونعفو ونغفر ونسامح امتثالاً لقوله تعالى: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم».

خاصة وان رسولنا الكريم حذر من الغضب ونهى عنه حيث ورد ان رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: «لا تغصب» فردد مراراً قال: «لا تغضب».

وقد قيل ان حديث «لا تغضب»، هذا ربع الاسلام، لان الاعمال خير وشر، والشر ينشأ عن شهوة او غضب والخير يتضمن نفي الغضب فتضمن نفي الشر وهو ربع المجموع.

علينا ان نحمي انفسنا ودماءنا واموالنا واعراضنا من سفاهة السفهاء وغضب المنفعلين بضبط النفس والاحتماء بالقانون واهل الاختصاص ولا نجاري من جرى في عنان الغضب والانفعال.

