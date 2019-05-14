دوليه

أعرب جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، عن تمنياته باستمرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي، في منصبه بالرغم من الفشل الأوروبي بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» عقب الفوز بثنائية على خيتافي: «قبل مباراة ليفربول كنا الأفضل، والاَن أصبحنا لاعبين كبار السن وبحاجة إلى الاستبدال».

وأضاف «ما زلت لا أستطيع شرح كيف خسرنا بالرغم من تقدمنا بأفضلية 3-0، لقد اختلط علينا الأمر جميعًا.. الهدف الرابع لليفربول كان خطأ من الفريق ككل، في اللعبة لم أر ما يحدث».

