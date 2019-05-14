دوليه

كتب لاعبو الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم سيناريو مبدعا بحبكة درامية متقنة لم تكشف خيوطها سوى في المرحلة الأخيرة أول من امس بعد أن احتفط مانشستر سيتي باللقب، وعلى ليفربول أن يواصل ما يقوم به منذ العام 1990... الانتظار.

ودخل الفريقان المرحلة الثامنة والثلاثين ونقطة واحدة تفصل بينهما. أنهياها والنقطة إياها لاتزال الفيصل. ختم سيتي الموسم مع 98 نقطة، أثمنها ثلاث نقاط من الفوز أول من أمس على المضيف برايتون 4-1.

فيما توج ليفربول موسمه بـ97 نقطة آخرها من الفوز على الضيف ولفرهامبتون 2-0.كانت هذه النقاط الـ97، والخسارة الوحيدة في 38 مرحلة، كفيلة برفع أي فريق الى عرش الدوري المحلي. لكن ليفربول، الباحث لاهثا عن لقبه الـ19 في الدوري الإنكليزي والأول منذ 29 عاما، وقف اليوم فريدا في حظه العاثر حيث يعتبر أول فريق يصل الى هذا العدد من النقاط، ولا يتوج بطلا.

النقطة الفاصلة كانت يتيمة في بحر من التنافس المحموم الذي لم تشهد البطولة الإنكليزية له مثيلا منذ أعوام.

نقطة واحدة فصلت بين فريقين لم يوفرا أي جهد بحثا عن وضع اليد على كأس فضية يتوجها تاج ذهبي. ستبقى هذه الكأس موسما جديدا في عهدة سيتي المتوج للمرة الرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة، وللمرة الثانية تواليا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقبين من الثلاثية المحلية (الدوري وكأس الرابطة)، وينتظر الثالث في نهائي كأس إنكلترا ضد واتفورد في 18 مايو.

وعلى رغم النتيجة العريضة، لم يكن فوز سيتي على برايتون سهلا. تأخر بهدف جعل مشجعيه يتبادلون نظرات القلق في مدرجات ملعب أميركان إكسبرس كوميونيتي ستاديوم، لعلمهم بأن ليفربول تقدم في عرينه أنفيلد. وأبى سيناريو الحبكة الدرامية الا أن يبقى حاضرا حتى المحطة الأخيرة، قبل أن يكشر سيتي عن أنيابه: هدف، اثنان، ثلاثة، أربعة.احتوى دفاع برايتون قوة هجومية لسيتي ضمت الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجزائري رياض محرز ورحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا.

وبعد أن وقع المحظور في الدقيقة 27 بتسجيل برايتون هدف السبق برأس غلين موراي، قلب سيتي أداءه من خائف الى متوثب. ولم يرغب لاعبوه أن يضيع لقب بعد جهد مضنٍ وخيبة خروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة ضد توتنهام حيث عادلوا بعد دقيقة عبر أغويرو اثر تمريرة بالكعب من الإسباني دافيد سيلفا.

وضغط سيتي وزاد منسوب التهديد، وبدأ يتنفس الصعداء في الدقيقة 38 بهدف الفرنسي إيمريك لابورت برأسية من ركنية لمحرز (38). وفي الشوط الثاني، قضي الأمر. هيمن حامل اللقب وأطبق على منافسه، وأضاف هدفين رائعين، أولهما عبر محرز الذي راوغ دفاع برايتون وسدد الكرة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى راين (63)، والثاني عبر الألماني إيلكاي غوندوغان من ركلة حرة التفافية (72).

وسيستمر بحث ليفربول عن اللقب المحلي من جديد الموسم المقبل حيث لم يشفع له الفوز على ولفرهامبتون لكسر الفارق. وهي المرة الرابعة عشرة التي ينهي فيها ليفربول موسمه وصيفا، آخرها عام 2014. وكان ليفربول يحتاج للفوز وتعثر سيتي أمام مضيفه برايتون، فنجح في الهدف الأول بثنائية نظيفة لنجمه السنغالي ساديو مانيه (17 و81)، بيد أن برايتون لم يلب نداء الخدمة.

من جانبه أنهى تشلسي وتوتنهام الدوري في المركزين الثالث والرابع تواليا، ليحجزا بطاقتي دوري أبطال أوروبا، بينما حل أرسنال خامسا (سيكون أمام فرصة المشاركة في دوري الأبطال بحال تتويجه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ) ومان يونايتد سادسا. وتعادل تشلسي سلبا مع مضيفه ليستر سيتي، وتوتنهام مع ضيفه إيفرتون 2-2، بينما فاز أرسنال على مضيفه بيرنلي 3-1 وخسر يونايتد أمام ضيفه كارديف سيتي 0-2.

