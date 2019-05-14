دوليه

نجح روما في اسقاط ضيفه يوفنتوس وحسم مواجهته المصيرية مع البطل المتوج باللقب للموسم الثامن تواليا، مبقيا على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بتغلبه عليه 2-0 أول من أمس في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي. ولا يبدو أن تغيير شكل القميص الذي تحول من الخطوط البيضاء والسوداء الى جزء أبيض وآخر أسود بلا خطوط مع جزء زهري يفصل بين اللونين، كان فأل خير على يوفنتوس الذي مني بهزيمته الرابعة في المباريات الست الأخيرة، بينها الهزيمة التي كلفته الخروج من ربع نهائي دوري أبطال على يد ضيفه اياكس الهولندي (1-2).

وكان نادي العاصمة بأمس الحاجة الى هذا الفوز الذي تحقق بفضل هدفي القائد أليساندرو فلورنتسي (79) والبوسني إدين دزيكو (2+90)، إذ أبقاه في دائرة الصراع على بطاقتي المركزين الثالث والرابع المؤهلتين الى دوري الأبطال، بعدما حسمت البطاقتان الأوليان لصالح يوفنتوس ونابولي الوصيف.ورفع روما رصيده الى 62 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا الذي أصبح ثالثا موقتا بفوزه السبت على جنوى (2-1)، فيما يحتل ميلان المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين مع نادي العاصمة.

بقي تورينو منافسا على مركز مؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على الأقل بفوز صعب على ساسوولو 3-2. وأرجئ حسم هوية الفريق الثالث الهابط الى الدرجة الثانية، وذلك بفوز إمبولي على مضيفه القوي سمبدوريا بهدفين 2-1. ورفع إمبولي رصيده 35 نقطة لكنه بقي في المركز السابع عشر نتيجة فوز أودينيزي على مضيفه الهابط فروزينوني 3-1.

