دوليه

وجه ماينتس ضربة قاسية جدا لآمال مضيفه إينتراخت فرانكفورت بخوض غمار دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة السابقة حين خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني عام 1960، وذلك باسقاطه بين جماهيره 2-0 أول من امس في المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني. ودخل فرانكفورت الى المرحلة وهو في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال لكنه خرج منها في المركز السادس خلف بوروسيا مونشنغلادباخ، الفائز السبت على نورمبرغ 4-0، وباير ليفركوزن الذي تعادل اول من أمس أيضا مع شالكه 1-1. وما يعقد مهمة فرانكفورت الذي مني بهزيمته الأولى على أرضه أمام ماينتس منذ نوفمبر 2012 (1-3)، أنه يختتم الموسم خارج قواعده ضد بايرن ميونيخ الذي يحتاج الى الفوز لضمان احتفاظه باللقب بغض النظر عن نتيجة غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند.

