دوليه

ضمن ليل الوصافة والعودة الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2012-2013، وذلك بفوزه على ضيفه بوردو 1-0، واقترب ليون من المسابقة القارية العريقة بفوزه الكبير على مضيفه مرسيليا 3-0 اول من أمس في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي. في المباراة الاولى، دخل فريق المدرب كريستوف غالتييه الى مواجهته وضيفه بوردو وهو في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن مطارده ليون. وجاء الفوز بفضل لويك ريمي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من اللقاء الذي أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد المدافع البرازيلي بابلو (88).

