دوليه

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الانكليزي: «علينا أن نقول تهانينا لليفربول وشكرا جزيلا. لقد دفعونا بشكل كبير الى رفع معاييرنا. الأمر مذهل، 98 نقطة، إحراز اللقب مرتين تواليا. لقد رفعنا المعايير مقارنة بالموسم الماضي، وليفربول ساعدنا في ذلك. لتحقيق هذا اللقب، كان علينا أن نفوز في 14 مباراة متتالية (في الدوري الممتاز). لم يكن في مقدورنا أن نفرط بنقطة واحدة».

وأضاف المدرب الذي توج باللقب الثامن له كمدرب في بطولة وطنية أوروبية (3 مع برشلونة الإسباني و3 مع بايرن ميونيخ الألماني) «هذا أصعب لقب أحرزته في مسيرتي، وبفارق كبير» عن الألقاب الأخرى.وتابع «عندما يقترح الناس أننا قد نكون من أفضل الفرق (في العالم) هذا يكفي المنافسون الكبار هم هكذا، لا يكتفون أبدا، في كرة المضرب، كرة السلة، الغولف، العداؤون الكبار... دائما ما يريدون المزيد. لهذا اللقب الثاني تواليا يظهر هذا الأمر».وأشار الى أنه «اذا في خلال 10، 15، أو 20 عاما تحدث الناس عن هذا الفريق، فهو لأننا فريق جيد الأمر مشابه لكتاب أو لفيلم، اذا تخطى تحدي الزمن وقام الناس بقراءته أو مشاهدته مجددا».