دوليه

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب انه لم يكن لفريقه أن يقدم أفضل مما فعل بعد أن اخفق مرة جديدة في احراز لقب الدوري الانكليزي رغم وصوله إلى النقطة 97، وقال كلوب: «يمكن للناس أن يقولوا إنه كان في إمكاننا القيام بهذا الأمر أو ذاك، لكن لا أعتقد ذلك كان سيتي محظوظا في بعض المحطات، كنا محظوظين في محطات أخرى. كان الأمر متعلقا بالبقاء في السباق، والإيمان، وهذا ما قمنا به».

وتابع «تهانينا لمانشستر سيتي حاولنا كل شيء لنجعل الأمر صعبا عليهم قدر الإمكان، لكنه لم يكن صعبا بما يكفي. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بالشبان (لاعبي ليفربول). ما قاموا به طوال الموسم مذهل، واليوم كان الوضع غريبا بعض الشيء. كنا جيدين فعلا حتى 1-0 (في إشارة الى تقدم برايتون على سيتي)، وما حصل بعدها كان واضحا. لا يمكن أن نطلب من الناس أن يتحلوا بالهدوء».

وتابع «كان علينا القتال. في نهاية المطاف سجلنا هدفين وحافظنا على نظافة شباكنا، الأمر جميل لكن ليس كما أردناه أن يكون، من الواضح أنه كان علينا بذل جهد كبير، وسيتي أيضا، هدفنا خلال الأسبوع كان الوصول الى 97 نقطة، وحققنا ذلك. هذا أمر مميز. نريد أن نكتب تاريخنا ولقد قمنا بذلك. اليوم ربما شعورنا ليس جيدا كما يجب، لكن أمامنا الكثير من الوقت للتحضير لمباراة مهمة بعد ثلاثة أسابيع»، أي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام في الأول من يونيو.

