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أخيراً تم حسم بطل الدوري الإنكليزي الذي أمتعنا من الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2018 إلى تاريخ الأمس في مباريات ومستوى كروي عال واحداث كروية فنية تكتيكية يجب ان نتعلمها وأيضا كان الجمهور الإنكليزي هو نجم الدوري الأول فنادرا ما تجد مباراة من غير جمهور.. ففي الأسبوع الأخير من الدوري امتلأت الملاعب كلها بأعداد غفيرة من الجماهير لتوديع اللاعبين وشكرهم على ما قدموه من أداء كروي حقق شغفهم في الكرة المستديرة .

فقد توج مانشستر سيتي بالبطولة ومن خلفه ليفربول بنقطة واحدة بعد صراع طويل 38 أسبوعاً كنا نجهل من سيحصل على البطولة... فكان مسك الختام لاندية شمال غرب إنكلترا هذه المنطقة التي تحتضن أقوى الأندية الإنكليزية مع مدينة لندن.. فهذا الدوري أوجد أربعة أندية انكليزية في اهم بطولتين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ليفربول وتوتنهام في كأس ابطال أوروبا والفريقين اللندنيين أرسنال وتشلسي في الدوري الأوروبي... لهو شاهد على قوة هذا الدوري... فلم أجد مباراة سهلة لأي فريق... وهذا هو الاحتراف الحقيقي الذي يجب أن نطبقه لكي نرفع من مستوانا الفني... فالكرة تعتبر من العناصر الرئيسة للاقتصاد الإنكليزي فهي صناعة وتجارة ناجحة لم نسمع بأن أي ناد واجه ضائقة مالية فعند لعب نادي هدرزفيلد المباراة الأخيرة في ملعبه صفق الجمهور (الملعب ممتلئ) للاعبين ورئيس النادي لأنهم بذلوا كل ما بوسعهم لإسعاد جماهير بلدتهم وطلبوا من اللاعبين الرجوع مرة أخرى للدوري الممتاز لأنهم كانوا أول فريق ينزل للدرجة الأولى الموسم القادم ... ما أعنيه هنا هو مدى حرص أهل البلدة على ناديهم ومساندتهم في السراء والضراء فهي مصدر سعادتهم الأولى. المهم هذا الدوري أسعدنا وكان البديل الناجح للدوري الكويتي المريض والذي أسمع هذه الأيام بأنه سيعود لنظام الدمج مستقبلاً إرضاء لـ ...؟ والله من وراء القصد .

