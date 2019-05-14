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يتطلع الكويت لاستثمار الحالة المعنوية المرتفعة من أجل تحقيق انتصار يبقيه في المسابقة القارية، وذلك عندما يستضيف الجزيرة الأردني في 10:00 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءً هامشياً يجمع الاتحاد السوري مع النجمة البحريني.

ويتصدر الجزيرة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الكويت، ويحتل النجمة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة للاتحاد السوري صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة لغرب آسيا إلى الدور المقبل بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني، وحجز الجزيرة البطاقة الأولى، وسيضمن الصدارة في حال تعادله اليوم أو خسارته بفارق هدف، فيما يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين من أجل انتزاع الصدارة، ويكفيه الانتصار بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل دون النظر إلى نتائج المجموعتين الأولى الثالثة. كما قد يتأهل الكويت في حال تعادله مع الجزيرة على شرط أن يتعثر الجيش السوري أمام النجمة اللبناني، وعدم فوز هلال القدس على الوحدات الأردني بفارق 5 أهداف، وهي نتيجة مستبعدة لأن الوحدات يتصدر المجموعة برصيد 10 ويحتاج للفوز من أجل ضمان التأهل، بينما يحتل الجيش المركز الثاني برصيد 9 نقاط وهلال القدس ثالثاً بـ 8 نقاط، والنجمة في المركز الأخير دون رصيد.

لذلك يتميز الأبيض عن باقي الفرق المتصارعة على بطاقة التأهل بأن أمره بيده ويكفيه الفوز لضمان التأهل، ورد الاعتبار للجزيرة الذي هزمه بهدف دون رد في لقاء الذهاب بعمّان.

وبعد بداية متعثرة بالتعادل مع الاتحاد ثم الخسارة أمام الجزيرة، انتفض فريق المدرب محمد عبدالله وحقق 3 انتصارات متتالية على النجمة البحريني ذهاباً وإياباً وعلى الاتحاد في الجولة الماضية ليقترب كثيراً من بلوغ الدور المقبل. ويعيش الكويت أفضل فتراته بعد أن حقق الثلاثية المحلية بتتويجه بلقب الدوري الأسبوع الماضي، ليضيفه إلى لقبي كأس ولي العهد وكأس الأمير مواصلاً سيطرته المطلقة على البطولات المحلية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

