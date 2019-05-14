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حجز فريق لافاتزا بطاقة التأهل الاولى لأدوار خروج المغلوب بفوزه على نادي حمادة بطل دوري الصالات الاردني ضمن منافسات اليوم السابع بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، سعى شقير الاردني لتحقيق الفوز وحسم العبور للدور التالي، لكنه لم يحافظ على هدف التقدم الذي حمل توقيع احمد العجارمة، ليدرك زون سنت التعادل في اللحظات الاخيرة بواسطة البرازيلي فيفي.

وبهذه النتيجة رفع شقير رصيده لأربع نقاط، بينما انتزع زون سنت نقطته الاولى ليبقي على اماله في المنافسة على التأهل.

في المباراة الثانية، حقق لافاتزا انتصاره الثاني على حمادة الاردني بهدفي البرازيلي تيتون والعراقي سالم فيصل، ليرفع الفائز رصيده لست نقاط معلنا تأهله للدور التالي.

في آخر المباريات، واصل ماي فاتورة انطلاقته القوية بانتصار ثان على شركة صناعات التبريد باربعة اهداف مقابل هدف، حيث سجل للفائز كل من، عبداللطيف العباسي، رافينيا، جورجينو، وحسين علي.

في المقابل سجل الهدف الشرفي للتبريد، خالد عظيمة، ليضمن بذلك ماي فاتورة التأهل للدور التالي.

ويرفع فريق هوليداى ان بقيادة نجمه الليبي طارق التائب شعار التعويض عندما يواجه شركة الزامل للتأهيل ضمن منافسات اليوم التاسع، كما يلتقي أيضا البراق مع شركة سدن الإقليمية وبنك الائتمان الكويتي مع فروج ريبابلك.

ويسعى هوليداى ان لتعويض هزيمته الاولى امام فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة معولا على التائب ونجمي الازرق المعتزلين بشار عبدالله ونهير الشمري وعادل توفيق.

من جانب آخر، اكد المعلق السوداني سوار الذهب أن دورة الروضان تعتبر جزءا من السياحة في الكويت وشريكا رئيسا في صناعتها، مضيفا ان الروضان بطولة ذات طابع عالمي من خلال الاسماء المشاركة فيها والنجوم العالميين الذين يتم استقطابهم.

واوضح الذهب ان متابعي النجوم العالميين الذين يحضرون للدورة يتعرفون على الكويت من خلال حضور نجومهم المفضلين من جميع الجنسيات للمشاركة في الدورة وهو ما يعزز السياحة بالكويت.

وشدد على ان جمهور الروضان يمثل المتعة الاكبر بالبطولة من خلال تفاعله الكبير، مبينا ان جميع النجوم الذين حلوا ضيوفا على الدورة اشادوا كثيرا بالتفاعل الجماهيري.

وأضاف أنه قام بالتعليق على احداث وفعاليات كروية كبرى وانه يفتخر بالمشاركة في التعليق على الدورة من جديد وانه جاهز دائما للمشاركة في البطولة التي يعتبر نفسه جزءا منها.

ولم يخف الذهب اعجابه بمستوى فريق بنك بوبيان معتبرا انه يعد احد ابرز المرشحين للمنافسة على لقب النسخة 40.

بدوره ، اكد د.عمار شقير مدرب نادي شقير الأردني أن مشاركة الفريق للمرة الأولى بالروضان تمثل أهمية كبيرة للفريق كونها تعد واحده من اعرق البطولات في الوطن العربي إن لم تكن اعرقها على الإطلاق.

وأضاف ان فريقه الذي احتل وصافة دوري كرة الصالات في الاردن خلف فريق حماده بطل الدوري، نجح في تحقيق الفوز على الاخير في مستهل مشوارهم بالدورة.

واعتبر ان الظهور المميز للاعبين الاردنيين بالدورة يكشف عن القيمة الكبيرة لكرة الصالات الاردنية بما تضمه من لاعبين على مستوى عال الى جانب اجهزة فنية وادارية متميزة.

وبين شقير أن فريقه يضم لاعبين محليين على مستوى عال نجحوا في مقارعة المحترفين باقتدار، مردفا بالقول ان فريقه ينشط في صفوفه احمد عامر، احمد بشير، بهاء الكسواني، يوسف العياصرة وتميم غيضان وهم لاعبون دوليون.

وأكد انهم يطمحون للذهاب بعيدا في مشاركتهم الأولى بالروضان، مستطردا بالقول انهم تمكنوا من تحقيق 3 بطولات بالمملكة خلال الفترة الماضية.

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