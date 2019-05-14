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أحرز فريق نزار النصف المركز الأول في دورة جمعية العارضية الرمضانية بعد تغلبه أول من أمس الأحد على فريق «الريدز» 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملاعب الهيئة العامة للرياضة في منطقة العارضية وذلك بحضور عضو المجلس البلدي فهيد المويزري ومختار منطقة العارضية عبدالله الهيفي ورئيس لجنة المشتريات في الجمعية يوسف البراك. وأشاد أحمد الفضلي مشرف الفريق الفائز بالجهود المبذولة للمنظمين وقال إن الدورة حققت أهدافها من خلال تجمع الشباب الرياضي في هذا الشهر الفضيل. وأضاف أن فريق نزار النصف يحرص دائماً على المشاركة في دورة جمعية العارضية وسبق له الفوز بها في العام الماضي.

