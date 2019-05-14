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أسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات بطولة جمعية مشرف الرمضانية الاولى لكرة القدم التي تقام على صالة نادي اليرموك، عن فوز فرق العوضي، وبدر عوض والنجدي والقطان و باسل الشمري وفريق المرحوم سمير سعيد ودار المحمدية. وكانت البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب انطلقت اول من امس الاحد ، على ان تختتم غداً الاربعاء.ويشارك فيها 16 فريقاً من فئة الشباب ( 18 عاماً فما فوق) و8 فرق لفئة الكبار (40 عاماً فما فوق).

وخصصت جمعية مشرف جوائز قيمة لصاحبي المركزين الاول والثاني من كل فئة، كما تم تخصيص العديد من الجوائز القيمة للجمهور.

