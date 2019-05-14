وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والرئيس الفخري لجمعية المحاسبين الكويتية يوسف العثمان ورئيس مجلس الادارة فيصل الطبيخ واعضاء الجمعية حيث قدموا لسموه شرحا حول أهداف الجمعية ودورها وآخر انجازاتها في دعم المجال الاقتصادي والمالي.

واستقبل سموه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام بيت الزكاة د. محمد العتيبي وذلك بمناسبة حصول بيت الزكاة الكويتي على جائزة منظمة التعاون الإسلامي.

هذا وقد أشاد سموه بهذا الإنجاز المتميز وبالدور الرائد لبيت الزكاة في مجال العمل الخيري والإنساني والذي يجسد بذلك الركائز الأصيلة والمبادئ السامية التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم لعمل الخير والعطاء متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

من جانبه، قال المدير العام لبيت الزكاة الكويتي د. محمد العتيبي إن تكريم بيت الزكاة من قبل منظمة التعاون الإسلامي يسهم في إظهار وإبراز دور الكويت الإنساني محليا وعالميا، معربا عن الفخر بهذا التكريم الذي يسهم في تقديم رسالة سمو الأمير كقائد للعمل الإنساني.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العتيبي عقب لقائه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة تكريم بيت الزكاة من قبل منظمة التعاون الإسلامي لدوره الريادي في العمل الزكوي والإنساني داخل الكويت وخارجها.

وأضاف العتيبي «تشرفنا اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو قائد العمل الإنساني الذي أشاد بهذا التكريم مما يدل على دور بيت الزكاة الإنساني داخل وخارج الكويت واستمعنا إلى توجيهات سموه في هذا الشأن مما يجعلنا نزيد في العطاء ويعطينا دافعاً من أجل المزيد من الجهود في هذا الشأن».

