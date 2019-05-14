وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي وذلك بمناسبة تكريم بيت الزكاة الكويتي في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثانية لعام 1440 هـ 2019 م والذي عقد في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد هنأهم سموه على هذا التكريم والذي يعتبر تتويجا لجهودهم الخيرية مشيدا بدور منظمة التعاون في دفاعها عن قضايا الامة الإسلامية وترسيخ قيم السلام كما اثنى سموه على دور بيت الزكاة الكويتي كأحد المؤسسات الرائدة في مجالات الخير والنماء ومساهمته الإسلامية والإنسانية في العديد من دول العالم متمنيا لهم التوفيق والسداد.

