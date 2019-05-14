وطن النهار

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أول من أمس الأحد بوزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور محمد الحكيم وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت وترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تنعقد أعمالها في الكويت يومي 11 و12 مايو الحالي.

وتناول الإجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات كما جرى خلال الاجتماع التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير الكويت لدى جمهورية العراق سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وأكد الخالد أن المشاركة الواسعة في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية العراقية المشتركة من مختلف القطاعات العامة والخاصة أثمرت التوقيع على خمس وثائق (اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية) مهمة.

وأضاف الخالد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي عقدت في الكويت أول من أمس الأحد إن تلك الوثائق هي في مجالات الاقتصاد والمواصلات والرياضة والتعاون العلمي والفني وتضاف إلى 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين الشقيقين.

ونوه بالمشاركة الواسعة في أعمال الدورة السابعة للجنة من مختلف القطاعات العامة والخاصة وعددها 58 جهة تشمل ممثلين عن مختلف الجهات التجارية والاستثمارية والأمنية والتعليمية والتنموية والمجالات الحيوية والمهمة الأخرى والتي تعتبر مؤشرا إيجابيا للتعاون البناء بين تلك القطاعات والجهات.

وأعرب عن الأمل في استمرار النسق التصاعدي للعلاقات الكويتية العراقية والحفاظ على الروح الصادقة والتعاون المثمر البناء بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق شهدت نموا متصاعدا في مختلف المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أنه على صعيد الحركة البينية للمسافرين بلغت الرحلات الجوية 13 رحلة أسبوعية أقلت أكثر من 44 ألف مسافر سنويا في حين بلغت الحركة عبر الحدود البرية أكثر من 430 ألف مسافر سنويا.

وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي نوه بالمشاركة ملموسة للقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية وقطاعي الطاقة والاتصالات وغيرها من المجالات بين البلدين الشقيقين.

وجدد الترحيب بوزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم -الذي ترأس الجانب العراقي في اجتماع اللجنة - الوفد المرافق له مع «الشكر الموصول لوفدي البلدين في أعمال اللجنة على ما بذلوه من جهود دؤوبة للخروج بما تم الاتفاق عليه متطلعين إلى عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في بغداد العام المقبل».

