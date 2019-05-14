نهار الحدث

الذكرى الرابعة لحادثة تفجير جامع الصادق، تطل علينا أليمة حزينة وقرة تستمد خصوصيتها وروحانيتها من شهر الله الأكبر كاتبة لها في التاسع من رمضان موعداً لها ليستذكرها الكويتيون، حينما أتى القاتل البعيد حاملا فكرا مشوها شاذا خادشا كل قيم الانسانية ومنتهكا حرمة الشهر الفضيل واضعا نصب عينيه الغادرتين جريمة نكراء وضيعة لطخ فيها جدران بيت من بيوت الله متحملا في رقبته ازهاق أرواح رحلت صائمة راكعة ساجدة في اقرب موضع لانسان من ربه وفي أكرم الأيام يوم الجمعة، ظنا منه بعقله الفاسد أنه بمجرد ضغطة زر سيفجر فتنته النتنة وسيعم الفساد في أرض التآخي بين المجتمع الكويتي الأصيل.

دوى الانفجار الغادر في جامع الامام جعفر الصادق عليه السلام مصطحبا الحداد ناشرا السواد قابضا الآباء والابناء وأصدقاء العمر جنبا لجنب، هبت لأجله الكويت بأكملها بدءا من رأس الهرم قائد الانسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رعاه الله الذي لم تمنعه كل الظروف عن التواجد بنفسه وبفترة قياسية في موقع التفجير وهو ما لا يفعله أي قيادي احتياطا مما قد يحدث أثناء مثل هذه الأحداث مطلقا كلمته الشهيرة هذولا عيالي.

لعل مخططات الشر أرادت هذا العمل الارهابي مدخلا لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي لكن ولله الحمد ولطيب المعدن الكويتي وكون مجتمعنا قوياً ببعضه كتب لهذا المخطط الفشل بل أصبح سببا لتقوية الأواصر وتجديد المواقف، حينما وقف السني جنبا الى جنب مع الشيعي في صلاة مشتركة في أكبر مساجد الكويت في منظر مهيب، وحينما هبت كل الفئات للمشاركة في العزاء الذي احتضنه جامع الدولة الكبير بتوجيهات سامية وحينما اختلط الدم في التبرع للضحايا وعندما اعتصر الأسى قلب كل كويتي، وحينما أقام أمير البلاد الصلاة في حفل اعادة افتتاح جامع الصادق بعد الصيانة والترميم.

ويستذكر الكويتيون في مثل هذه الأيام من كل عام التفجير الارهابي الذي أدمى قلوبهم وأغرق مآقيهم بالدموع لكنهم يستذكرون معه تلك المشاعر الجياشة التي عبروا من خلالها عن تلاحمهم الشديد وتكاتفهم الفريد.

في ذلك اليوم الحزين الذي تصادف ذكراه الأليمة غدا التاسع من رمضان 1436 هجرية (الموافق 26 يونيو 2015) والذي خلف 26 شهيدا ونحو 227 جريحا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في الشهر الفضيل في جامع الامام الصادق يستعيد الكويتيون أيضا ذلك التلاحم الفريد بين القيادة الحكيمة وشعبها الوفي في وجه كل من تسول له نفسه النيل من لحمة المجتمع الكويتي وتعاضده.

ذلك الاجرام الذي لم تشهد له البلاد مثيلا طوال مسيرتها أظهر للعالم أجمع بصورة جلية وقوف أبناء الكويت صفا واحدا في وجه الراغبين في العبث بأمن الوطن وأمان أبنائه وفي احداث شرخ في صفه المتماسك وبنيانه المتين.

يستذكر الكويتيون في ذلك اليوم أيضا تلك الوقفة الأبوية الحانية والحكيمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما زار موقع الحدث بعد وقوعه مباشرة ليطمئن على أبنائه ويتفقد المصابين ويطلق عبارة سموه الخالدة هذولا عيالي معبرا فيها سموه عن تأثره البالغ ومؤازرته الأبوية لذوي الشهداء والمصابين.

وشهدت الكويت في ذلك الوقت ما جبل عليها المجتمع من تكاتف وتلاحم وتعاون لطالما عاشه الآباء والأجداد في أيام المحن والشدائد والأزمات التي مرت عليهم والتي لا تزال حية في نفوسهم وباقية في وجدانهم وتاريخهم.

ومن أبرز صور التلاحم التي شهدها المجتمع الكويتي عقب ذلك الحادث توافد الآلاف من أبناء الكويت والمقيمين فيها لحضور صلاة الجنازة الموحدة التي جمعت جميع أطياف المجتمع الكويتي في تعبير عن مدى التماسك في وجه الساعين الى تمزيق وحدتهم الوطنية.

كما شهدت الكويت صورة أخرى من صور التلاحم من خلال مجلس العزاء على ضحايا التفجير الآثم الذي أقيم في جامع الدولة الكبير في اليوم التالي لوقوعه بحضور سمو أمير البلاد اضافة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين والوزراء.

وشهدت الكويت حينذاك مبادرة سمو أمير البلاد بتكريم أهالي وذوي الشهداء والمصابين في (قصر بيان) وأوامر سموه باعتبار ضحايا الحادث الأليم شهداء ومنح ذويهم ما يستحقون من عناية واهتمام.

كما وجه سمو أمير البلاد بترميم جامع الامام الصادق من آثار التفجير تحت اشراف الديوان الأميري واعادة افتتاحه رسميا بحضور سموه قبل مرور عام من الحادثة بيوم واحد والصلاة فيه وهو ما جسد تلك اللحمة الوطنية الفريدة بين الحاكم والمحكومين.

وأثبتت تلك المواقف وغيرها للعالم أجمع أن الكويت تقف وقفة واحدة ضد أي عمل ارهابي أو تخريبي يهدف الى اثارة الفتنة فيها وضد كل من يحاول زعزعة بنيان الوحدة الوطنية فيها.

وكان جامع الامام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة قد تعرض في ذلك اليوم لتفجير ارهابي نفذه شخص سعودي يدعى فهد سليمان القباع بمساعدة عدد من الأشخاص المؤيدين للفكر المتطرف.

