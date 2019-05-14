نهار الحدث

اكد رئيس مجلس امناء وقف الامام الاحقاقي الدكتور صالح الصفار بان حفل الذكرى السنوية الرابعة لشهداء جامع الامام الصادق عليه السلام التي ستقام مساء يوم غد الاربعاء، ستكون تحت رعاية وحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد مضيفا بان الحادث الارهابي الذي اصاب المصلين في التاسع من شهر رمضان سنة 36 للهجرة هي ذكرى تسبب الالم لجميع الشعب الكويتي المسالم واستذكارها سنويا هو تكريم لشهدائنا.

واضاف الصفار خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالذكرى الرابعة لتابين شهداء جامع الامام الصادق عليه السلام الذي اقيم صباح يوم امس في جامع الامام الصادق عليه السلام: باننا عندما نستذكر هذه الذكرى لابد ان نتطرق أولا الى موقف صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه عندما خاطر في حياته واصر على الحضور الى موقع الحادث بعد التفجير الارهابي مباشرة على الرغم من المخاطرة المحيطة بمكان الحادث وحتى قبل وصول سيارات الاسعاف وكلمته التي اصبحت شعارا لهذا اليوم هذولا عيالي لافتا بان هذا الموقف ليس غريباً على صاحب السمو امير البلاد حفظه الله فدائما ما كان قريبا من ابناء الكويت.

وتابع الصفار: كما اننا لا ننسى وحدة وتماسك الشعب الكويتي بعد هذا الحادث الارهابي الذي كان من فعله يريد ان يضرب وحدة وامن الكويت ولكن تكاتف ابناء الكويت بجميع اطيافهم وتماسكهم فوت على الارهاب فرصة نشر الفتنة وضرب وحدة الشعب الكويتي بل ان هذا الحادث اظهر معدن الشعب الكويتي الاصيل بل خرج الشعب الكويتي بعد هذا الحادث الارهابي اقوى مما كان عليه كما هو الحال بعد الغزو الغاشم الذي ايضا اظهر معدن الشعب الكويتي الاصيل ولعل تشييع شهداء الصادق في المقبرة ابهر العالم على وحدة وتكاتف الشعب الكويتي.

ولفت الصفار بان حفل التأبين سيكون برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح مضيفا بانه سيتخلل الحفل العديد من الفقرات منها فقرة شعرية للشاعر حسين عبدالعزيز العندليب وكلمة للمثل لاهالي الشهداء لعادل محمد البحراني ويختتم بعرض فيلم وثائقي مؤكداً بان الدعوة ستكون عامة لجميع ابناء الكويت.

