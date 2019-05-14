وطن النهار

تحت رعاية أمين عام مجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل، اقامت الكلية الأسترالية في الكويت أول منتدى للتميز في التعليم والتعلم، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والمديرين التنفيذيين بهدف تسليط الضوء على وسائل التعلم والتعليم وكيفية تطويرها لبناء جيل قيادي يستطيع قيادة عجلة التقدم للكويت الحبيبة. وقد بدأت فعاليات المنتدى بكلمات رئيسة شارك في القائها كل من رئيس الكلية الأسترالية، والسفير الأسترالي في الكويت، وعميد الطلبة في جامعة الكويت، وممثلين عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، البنك الدولي، واستشاريين تربويين ومستشاريين في إدارة الجودة.

