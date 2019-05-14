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عواصم - الوكالات: دانت الكويت امس عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الاقليمية للامارات، فيما اكدت الرياض ان ناقلتين سعوديتين كانتا بين السفن الأربع التي تعرضت للهجوم الذي اعتبره مجلس التعاون الخليجي تصعيدا يكشف عن نوايا شريرة. وبينما حذرت لندن من حرب بالصدفة بين ايران واميركا فقد توجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بروكسل لبحث الملف الايراني مع المسؤولين الأوروبيين.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها اربع سفن قرب المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة الأحد.

وقال المصدر امس: ان هذا العمل الاجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وامدادات الطاقة الدولية الأمر الذي يتحتم معه تحركا سريعا من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة. وأكد وقوف دولة الكويت الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من اجراءات لضمان امنها واستقرارها وسلامة اراضيها.

وفجر امس اعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـهجوم تخريبي قبالة السواحل الاماراتية. وبحسب مصادر ملاحية فان السفن الاربع هي المرزوقة وامجد وهما ناقلتان سعوديتان اما الثالثة فهي اماراتية وتسمى ميشيل بينما ترفع الرابعة أندريه فيكتوري علم النرويج. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح قوله: تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة، بالقرب من امارة الفجيرة. ودانت الخارجية السعودية الاعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية قبالة الامارات. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان هذا العمل الاجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الاقليمي والدولي. وامس ندّد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالاعتداءات معتبرا ان الواقعة تطور وتصعيد خطير يعبّر عن نوايا شريرة للجهات التي خطّطت ونفذت هذه العمليات بينما شدد احمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن هذه الأعمال الاجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها ان ترفع مستوى التصعيد في المنطقة. ودانت دول خليجية وعربية الاعتداءات مطالبة بضمان امن الملاحة في الخليج. وأعاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات انور قرقاش امس التأكيد على اجراء التحقيق. وكتب في تغريدة على تويتر التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا.

ويأتي الحادث في المياه الاماراتية في خضم مرحلة من التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة. وعبّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت امس عن قلقه ازاء خطر اندلاع نزاع عن طريق الخطأ في الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران.

وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية وبطاريات صواريخ باتريوت الى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي-52 اُرسلت سابقا الى منطقة الخليج. كما يأتي ذلك فيما يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى بروكسل حيث سيناقش ملف ايران مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والألمان. وأوضح مسؤول اميركي ان بومبيو الغى بالتالي مروره في موسكو.