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أميركا تحذر رعاياها من السفر للعراق


واشنطن- الوكالات: حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للعراق ودعت المقيمين فيه الى توخي الحذر. ونشرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيرا أمنيا على موقعها الالكتروني، طالبت فيه بعدم السفر للعراق، كما حذرت الأميركيين الموجودين هناك بالفعل من «التوترات المتصاعدة في العراق» وطالبتهم بالحذر. وبتجنب الأماكن المعروفة بتجمع أميركيين فيها، وبعدم الافصاح عن الهوية قدر الامكان.
وجاء التحذير بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى العراق وأكد فيها على الحاجة لضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين الموجودين بالعراق.
وجاءت الزيارة بعد تصريحات لمسؤولين أميركيين بأن هناك مخططات ايرانية غير محددة لالحاق أضرار بالمصالح الأميركية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.


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