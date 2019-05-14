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طهران- الوكالات: وصفت إيران امس هجمات على سفن قبالة السواحل الإماراتية بالمقلقة بعد إعلان دولة الامارات والسعودية أن سفنا بينها ناقلتا نفط تعرضت لاعمال تخريبية، وطالبت بإجراء تحقيق ملمحة الى تورط طرف ثالث في العملية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة باللغة الانكليزية إن الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة. ودعا المتحدث إلى توضيحات فيما يتعلق بالأبعاد الدقيقة لهجمات الأحد على السفن. وقال إن من شأن أحداث كتلك أن يكون لها تداعيات سلبية على سلامة النقل البحري وأمن الملاحة. وأضاف البيان أن موسوي حذر من مخططات لعرقلة أمن المنطقة ودعا إلى تنبه الدول الإقليمية في وجه أي مغامرة تقوم بها عناصر أجنبية. من جهته قال حشمت الله فلاحت بيشه عضو البرلمان الإيراني امس إن مخربين من دولة ثالثة قد يكونون وراء الهجمات سعيا لزعزعة استقرار المنطقة.

