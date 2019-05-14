الأولى

في الوقت الذي يحل بند الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم كشفت مصادر برلمانية عن وجود العدد الكافي من الاصوات للعمل على ارجاء المناقشة الى دور الانعقاد المقبل عبر احالة الامر الى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريته، او اتخاذ اجراء اخر يتوافق مع الحجج الحكومية، فيما يرجح ان يخصص وقت من الجلسة لمناقشة الأخطار الخارجية والظروف الإقليمية على ان يكون هذا الجزء سريا على الأرجح. من جهته، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: إن الاجراء الذي اتخذه نائب الرئيس عيسى الكندري في رفع الجلسة الخاصة اول من أمس كان سليما ومتوافقا مع اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أن رفع الجلسة لم يكن فقط بسبب عدم الحضور الحكومي، بل لأن النصاب النيابي نفسه لم يكن مكتملا. وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق على عقدها مع الرئاسة والنواب والحكومة يكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد كما حصل في جلسات سابقة في المجلس الحالي ومنها على سبيل المثال لا الحصر جلسة 10 ديسمبر 2017 وجلسة 24 يونيو 2018.

وعن جلسة اليوم قال الغانم انها تتضمن تقارير اللجان البرلمانية عن بعض القوانين، وكذلك طلبات لمناقشة بعض الملفات والقضايا، فيما ستكون الأولوية لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بعد بند الرسائل والاوراق الواردة، والذي سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية وسيكون الحسم بالتصويت.

من جانب اخر، كشف النائب بدر الملا عن تحضيراته لتوقيت مناقشة استجواب وزير المالية نايف الحجرف بعد العيد مباشرة، موضحا ان الاستجواب دسم وجاهز للتقديم الا انه آثر التأخير لاتاحة الفرصة لاحد النواب لدراسة إمكانية المشاركة في الاستجواب وتحديد محاوره الخاصة.

وبين الملا ان المحاور التي يتضمنها الاستجواب هي تضخم حسابات العهد، وعدم اجابة معظم الوزراء عن الأسئلة بشأنها، والدين العام، والصندوق السيادي، والاحتياطي العام، والتأمينات الاجتماعية وسياسة الاستبدال واستثماراتها، والجمارك، وشبهات في هيئة الاستثمار.

و لوح باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في بداية دور الانعقاد المقبل على خلفية تسوية حسابات العهد واخطاء تتعلق بمنح وقروض صندوق التنمية.

من ناحية اخرى تقدم 6 من النواب بطلب استعجال البت في القوانين الخاصة بإنشاء جهاز متخصص للأزمات والطوارئ، في الجلسة المقبلة، نظرا للظروف الأمنية والسياسية الإقليمية المحيطة بدولة، وحرصا على استعداد اجهزة الدولة والمجتمع للمخاطر والأزمات.