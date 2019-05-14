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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه بطرح الجزر الملحقة بمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد للاستثمار الترفيهي والسياحي.

وقال المزرم في تصريح صحافي امس إن سموه كلف مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسرعة طرح الاستثمار الترفيهي والسياحي في الجزيرتين على الشركات المتخصصة المدرجة في بورصة الكويت.

ولفت إلى أن ذلك يأتي إيمانا من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية دور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية والسياحية ولتحقيق رؤية (كويت 2035).

الجدير بالذكر ان جسر جابر يشتمل على جزيرتين صناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة نحو 300 ألف متر مربع والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة وتتضمن الجزيرتان مباني حكومية تخدم الجسر ومارينا ومساحات خضراء إضافة الى مساحات مخصصة للاستثمار.

من جانب آخر، وجه مجلس الوزراء وزارة الاشغال والهيئة العامة للزراعة الى الاستفادة من المياه الناتجة من محطات تنقية الوفرة والخيران الجديدة لاعمال الزراعة التجميلية واستغلال المياه المعالجة الثلاثية في منطقتي صباح الأحمد والنسيم السكنيتين.