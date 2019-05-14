الأولى

ناقش المجلس الأعلى للبترول مقترحا يقضي بتعيين نحو 1200 مواطن في قطاع النفط على ان تبدأ عمليات التنسيق خلال العام المقبل 2020، وذلك وفقاً لسياسة إحلال العمالة الوطنية، بدلاً من العمالة الوافدة، والتي صدر قرار بوقف تعييناتها بالقطاع. (طالع ص 09)

وكشفت مصادر لـ النهار أن الوظائف الجديدة تأتي بهدف خفض نسبة البطالة بين خريجي تخصصات البترول في الكويت بنسبة 65 في المئة، نظرا لوجود عدد كبير من خريجي تخصصات هندسة البترول للتعيين في القطاع النفطي وتفعيل آلية التكافؤ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وقالت المصادر ان حاجة القطاع النفطي لبعض التخصصات والأعمال الفنية تستدعي توظيف الوافدين، نظراً لعدم توفرها بالأعداد المطلوبة من المواطنين، منوهة إلى أن هناك اليات لتعزيز الوظائف الوطنية في اطار تطبيق سياسة الإحلال بشكل فوري على هذه التخصصات.

وألمحت إلى أن توطين الوظائف في القطاع النفطي تواجه حالة من المد والجزر كون القطاع النفطي مُطالب بتحقيق عوائد مليارية على المستويات كافة ما يتطلب خبرات ورؤى تتبع المعايير والنظم العالمية للاستفادة من كل الخبرات المتاحة سواء الوطنية أو العالمية أو الإقليمية، حتى لا يجب قسرالوظائف بهذا القطاع على المواطنين فقط.