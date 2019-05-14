الأولى

أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل ان اللجنة اقرت تعديلا على قانون المطبوعات بإلغاء دور الرقابة المسبقة، وقال ان هذا من شأنه الحد من مجزرة حظر الكتب عشوائيا.

وزاد بقوله: هذه من بين الامور التي اتفقنا عليها مع وزير الاعلام مع أربعة قوانين اخرى متعلقة بالحريات والنشر والتواصل الاجتماعي. وقال ان اللجنة انجزت كذلك قانون المحاماة الجديد بالتوافق مع جمعية المحامين، معربا عن تطلعها الى الانتهاء من مقترحات تنظيم القضاء الاسبوع المقبل. واشار الى موافقة اللجنة على اقتراحات خاصة بالام الكويتية التي لديها ابن معاق غير كويتي ومنحها التسهيلات والدعم اللازم من الدولة.

واضاف الفضل انه تمت الموافقة على قانون المطبات الصناعية الذي يتضمن مواصفات ومعايير مطبات الطرق التي تتم حاليا بصورة عشوائية غير منضبطة، خصوصا مع تزايد شكاوى الناس من تلف مركباتهم.