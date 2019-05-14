الأولى

وافق المجلس البلدي امس على طلب شركة السينما الكويتية الوطنية إنشاء مجمع ترفيهي ثقافي تجاري في جنوب الصباحية كما أحال طلبا لترخيص مواقع المركبات التجارية المؤقتة إلى اللجنة الفنية. ووافق المجلس أيضا على زيادة النسبة التجارية في سليل الجهراء من 10 % الى 13 %، وعلى اقتراح بشأن تطوير الأودية للتعامل مع السيول وتصريفها في الآبار من اجل تعزيز مخزون المياه الجوفية.

وأحال المجلس اقتراح استخدام نظام الاشارة المرورية الذكية التي تربط الإشارات جميعها بنظام واحد واقتراح استملاك قسائم السكن الخاص بمنطقة جليب الشيوخ للقطع وتحويل القطعة 13 إلى البلدية وتطوير القطع 1 و2 و3 و4 و21 الى الجهاز التنفيذي في البلدية.

ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقعين لمحطات تحويل ثانوية في منطقة السالمية في المركز الإداري والتجاري في قطعة 2. واقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مكاتب مؤقتة لتشوين مواد في منطقة ميناء عبدالله إلى جانب الموافقة على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة اعتماد حرم طريق اضافي لخدمة مصفاة الزور لتوليد الكهرباء مشروع محطة شمال الزور.

وحفظ المجلس طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة جنوب المطلاع من أجل انجاز اعمال الطرق والبنية التحتية لـ 4999 قسيمة ومحطات كهرباء فرعية للضاحيتين (N1) و(N4).