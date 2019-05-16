الخميس 16 مايو 2019 ,11 رمضان 1440
رقم العدد:
3683
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مصابيح
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
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التقرير اليومي للبورصة
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