مال وأعمال

كما جرت العادة يواصل «KIB» حملته الرمضانية وتجسيداً لدوره كمؤسسة اقتصادية وطنية ملتزمة بكونها شريكاً في كل جانب من جوانب حياة أفراد المجتمع.

وقد استقبل «KIB» الشهر الفضيل بتوزيع إمساكية شهر رمضان المبارك كهدية على عملائه في مقره الرئيس ومختلف فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما تم تنظيم الغبقة الرمضانية السنوية لموظفي البنك في أجواء عائلية مميزة. كما نظم البنك حفل قرقيعان فريد من نوعه في الأفنيوز، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى دار رعاية الأيتام، التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لتعزيز التواصل مع الأطفال ومنحهم فرحة الابتسامة والمرح في هذا اليوم الذي ينتظره جميع الأطفال في الكويت كل رمضان. إلى جانب زيارة جناح الأطفال في مستشفى الفروانية لمشاركتهم فرحة القرقيعان ورسم البسمة على وجوههم.

وضمن إطار استمرار التزامه نحو تعزيز القيّم الإسلامية بين جميع شرائح المجتمع، أقام «KIB» مسابقته القرآنية الرمضانية السنوية لموظفيه وأبنائهم وأبناء عملائه. وقد تم تقسيم المشاركين إلى أربع شرائح بحسب الفئة العمرية.

وتضمنت مبادرات (KIB) توزيع وجبات إفطار الصائم التي تتضمن تقديم وجبات يومية متكاملة للصائمين طوال شهر رمضان المبارك بمشاركة مجموعة من موظفي البنك المتطوعين ومجموعة حصاد التطوعية لهذه المبادرة،وذلك جرياً على عادته السنوية في كل عام، وذلك لتأمين إفطار الصائمين من عرب وأجانب.

ويحرص البنك على إقامة هذه المبادرة في كل عام لما تتضمنه من أهداف إنسانية ودينية ومجتمعية في آن واحد، حيث تجسد مدى التزامه بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتؤكد سعيه لتعزيز نظام التكافل الاجتماعي ما يقوي أواصر المحبة وروابط الأخوة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

ويحرص «KIB» على الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل الذي يؤكد تمسكه بهويته المجتمعية، واعتزازه بالعادات والتقاليد الكويتية، عبر تنظيم حفل قرقيعان فريد من نوعه في الأفنيوز، غراند أفنيو.، كما قام «KIB» بتنظيم مبادرة توزيع عبوات المياه والمرطبات الباردة على المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح وقيام الليل وخروجهم من المساجد في الكويت، بالإضافة الى تنظيم مبادرة «طاولة واحدة» التي تضمنت إقامة مأدبة إفطار لموظفي الأمن والسلامة العاملين في مجمع البنوك، وذلك في المبنى الرئيس للبنك بهدف تقدير جهودهم المخلصة ودورهم الفعال في توفير بيئة عمل آمنة ومريحة.

