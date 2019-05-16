مال وأعمال

تدشن الكويت حاليا مشروع شبكة الألياف الضوئية الذي سيسهم في دعم خدمات المدن الذكية في البلاد إذ يعد ركيزة أساسية في تطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيرتقي بجودة الخدمات الهاتفية وزيادة سرعة الانترنت في البلاد وذلك بما يكفل بناء مجتمع معلوماتي وتماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وتعد شبكة الالياف الضوئية من أهم التقنيات في عالم الاتصال وأحد معايير الاقتصاد الناجح لقدرته على نقل المعلومات والبيانات بسرعات عالية وآمنة، ويوفر خدمات إلكترونية متعددة منها تقديم سرعات عالية ونقل معلومات بسرعات عالية جدا تصل إلى 70 ميغابايت إلى جانب إمكانية إضافة خدمات حديثة كالبث التلفزيوني الرقمي عالي الوضوح.

واخذت الدولة على عاتقها خلال الأعوام السابقة تنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها لتطوير بنيتها التحتية عبر تحويل شبكة الاتصالات الأرضية من الكوابل النحاسية إلى الألياف الضوئية والذي تضمنت ثلاثة مراحل زمنية،.وبدأت المرحلة الاولى بدأت عام 2010 وشملت 28 منطقة أما المرحلة الثانية والتي دشنت خدماتها خلال 2018 بلغت عدد مناطقها 34 منطقة في حين ستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة 90 منطقة. وتسعي وزارة المواصلات نحو المشاركة الفاعلة في دعم تطوير مدن البلاد إلى مدن ذكية تتماشى مع دول العالم المتطورة مع تتطور مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقنية الألياف الضوئية من شأنها تحقيق إدارة افضل لتكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة فضلا عن تحقيق المزيد من المواءمة بين تكنولوجيا المعلومات والخطط الاستراتيجية التنظيمية وتساهم في تسهيل اعمالها التجارية الخاصة التي تعتمد اساسا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من ناحية السرعة ونقل البيانات والمعلومات. و هذه التقنية ساهمت ايضا في رفع مؤشر الكويت التقدمي في قطاع الاتصالات لافتة إلى أن الكويت تعد من أكثر الدول استخداما للتكنولوجيا بشتى أنواعها، وتقنية استخدام شبكة الالياف لها استخدامات عديدة في الطب وتطبيقات أخرى كمصدر الضوء في بعض المباني الحديثة من خلال توجيه أشعة الشمس من السطح لأجزاء اخرى من المبنى.

