مال وأعمال

قامت شركة اعيان للاجارة والاستثمار وشركاتها التابعة بدورها في المساهمة بتنمية المجتمع الكويتي في شتى المجالات وقام مجلس الادارة باعتماد دليل سياسات واجراءات المسؤولية الاجتماعية الذي يقر ويفسر احكامه عملية التوازن بين اهداف الشركة والاهداف العامة للمجتمع، والعمل على ابراز دور الشركة في العمل المجتمعي بالكويت بما يحقق احد اهم قواعد حوكمة الشركات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال الكويتية وبما يسهم في تقدم ورفعة المجتمع في شتى المجالات.

وعمدت الشركة الى استهداف التنوع في انشطة العمل المجتمعي لتكفل تغطية العديد من الجوانب المتعلقة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وفقا للعرض التالي: في اطار استهداف الشركة الى تنمية العلاقات الودية والاجواء الروحانية بين الموظفين بالشركة والشركات التابعة والعمالة الملحقة بها فقد قامت الشركة خلال العام المنصرم بتنظيم رحلة عمرة الى بيت الله الحرام وزيارة المدينة المنورة حيث شملت جميع الموظفين وعائلاتهم فيها ليصل عدد المشاركين فيها ما يزيد عن المئة موظف، وبما يحقق حرص الشركة على تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية الداخلية تجاه موظفيها.

انطلاقا من ايمان شركة اعيان بالمسؤولية تجاه النشء والمساهمة في دعم الطفل وعلى الاخص فئة الايتام، فقد نظمت الشركة زيارة الى ادارة الحضانة العائلية ودار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقام عدد من موظفي الشركة بتوزيع الهدايا الرمزية لجميع الفئات العمرية من الاطفال في اطار تلك الزيارة.

دعما من شركة اعيان وشركاتها التابعة في تنمية جهود الشراكة المنشودة لتحقيق رسالة الخير والانماء والامن المجتمعي وبايمان كامل بمدى اهمية دور القطاع الخاص في ذلك فقد اسهمت الشركة بتبرع مالي وقدره 2000 دينار كمساهمة متواضعة في حملة بيت الزكاة الكويتي للافراج عن السجناء الكويتيين على ذمة قضايا مالية لعام 2018 بما يعكس المسؤولية المجتمعية تجاه الغارمين ويعمل على صيانة وحفظ النسيج المجتمعي للمجتمع الكويتي.

اسهمت شركة اعيان للاجارة والاستثمار وشركاتها التابعة بالمشاركة في تغطية احتياجات بنك الدم الكويتي فقد قامت الشركة بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم المركزي بحملة للتبرع بالدم، مع توفير سبل التوعية بفوائد التبرع بالدم لتدعيم الثقافة الصحية لدى موظفيها مع بيان الخدمة الانسانية الناتجة عن ذلك بامكانية انقاذ حياة الاخر.

