مال وأعمال

واصلت البورصة تراجعها امس على وقع توترات جيوسياسية بالمنطقة، حيث أنهت تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4?11 نقطة ليبلغ مستوى 5581?3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?07 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 102?01 مليون سهم تمت من خلال 5659 صفقة نقدية بقيمة 29?9 مليون دينار (نحو 98?6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 39?5 نقطة ليصل الى مستوى 4752?8 نقطة بنسبة 0?83 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 36?8 مليون سهم تمت عبر 1831 صفقة نقدية بقيمة 2?5 مليون دينار (نحو 8?2 ملايين دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 12?8 نقطة ليصل الى مستوى 6011?4 نقطة بنسبة ارتفاع 0?21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 65?19 مليون سهم تمت عبر 3828 صفقة بقيمة 27?3 مليون دينار (نحو 90 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاح معلومات جوهرية من الشركة (الكويتية للكيبل التلفزيوني) بشأن تخارجها من أحد استثماراتها في اليمن فضلا عن افصاح تعامل شخص مطلع على أسهم شركة السكب الكويتية.

