مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي، أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 3,131 ملايين دينار وقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 1.06 في المئة، والعائد على رأس المال 1.75 في المئة.

وصرح معرفي أن التجارية العقارية ما زالت تحقق استقراراً في أدائها مما يدل على متانة المركز المالي وخصوصاً القطاع العقاري والمدعوم بعوائد الإيجارات وتحسن مستويات الإشغال. وأضاف أننا مستمرون في جهود تحقيق الامتياز التشغيلي وتطبيق تغييرات فعالة للتقليل من التكاليف بشكل عام لجميع الوحدات التابعة لإدارة الشركة.

أما بالنسبة لمشروع برج سيمفوني البحرين، فقد صرح معرفي أنه تم الإنتهاء من أعمال البناء في الهيكل الإنشائي في البرج في نهاية العام الماضي والمباشرة في التشطيبات الداخلية للمبنى من ضمنها الأرضيات، الأسقف، المطابخ، ودورات المياه حتى الطابق الثلاثين. بالإضافة إلى تشطيبات أخرى منها المصاعد، الواجهات والمرافق المشتركة. أي أنه تم الإنتهاء بما يقارب 60 في المئة من إجمالي المشروع تماشياً مع خطط الشركة التجارية للتطوير العقاري.

وأفاد معرفي أن قاعة بوليفارد قد شارفت على الانتهاء ومن المتوقع إفتتاحها في الربع الثالث من 2019. وتمتد القاعة الرئيسة على مساحة ما يقارب 2000 متر مربع. وتتكون من قاعة أفراح فاخرة وقاعات اجتماعات مميزة كما وتضم غرفة خاصة بالعرائس. وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت عدة فعاليات خلال الربع الاول للعام 2019، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. وتضمنت هذه الفعاليات تحت شعار «نحن نهتم» حملة

«اشراقة أمل 7» وحملة «رفد» الخيرية الاسبوعية.

كما أقامت الشركة التجارية العقارية المعرض الأول بإسم «سوق البحيرة» في المنطقة الخارجية لمجمع بوليفارد. وضم المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام أكثر من 40 علامة تجارية وترفيهية جذبت انتباه رواد المجمع. وفي ختام تصريحه توجه عبدالفتاح معرفي بجزيل الشكر والتقدير للمساهمين وأعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكداً أن الشركة التجارية العقارية تُكرّس جميع إمكاناتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على امكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقاً للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.

