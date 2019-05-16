مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.5 ملايين دينار (21.4 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 بارتفاع نسبته 15 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي تم خلالها تحقيق ربح بقيمة 5.64 ملايين دينار (18.5 مليون دولار). وارتفعت ربحية السهم بنسبة 41 في المئة لتصل إلى 2.16 فلس (0.71 سنت) للسهم الواحد بالمقارنة مع 1.53 فلس (0.50 سنت) للسهم الواحد في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول المجمّعة في الربع الأول من العام 10.1 مليارات دينار (33 مليار دولار) بالمقارنة مع 10.4 مليارات دينار (34 مليار دولار) كما في نهاية عام 2018.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيّار «تحدثنا خلال منتدى الشفافية الذي عقدناه أخيراً عن الأداء الإيجابي الذي حققته شركات المجموعة في العام الماضي والذي يشير إلى استمرار النمو في عام 2019، والنتائج التي حققناها في الربع الأول من العام الحالي تدعم ذلك. إننا نبقى متفائلين بحذر بأننا على المسار الصحيح نحو تحقيق نتائج أكثر إيجابية خلال هذا العام».

