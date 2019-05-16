مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرته لتوزيع الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المحتاجة والتي شارك فيها عدد من المتطوعين من موظفي البنك والذين قاموا بتجهيز وتوزيع صناديق الماجلة التي تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك للمحتاجين في مناطق مختلفة من الكويت .

وبهذه المناسبة أفادت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء والمسؤولة عن برنامج المسؤولة الإجتماعية في البنك الأهلي المتحد: بعد الأثر الإيجابي الذي لمسناه لمبادرتنا التى بدأناها العام الماضي لتوزيع الماجلة، ويسرنا أن نقوم للعام الثاني على التوالي بتوزيع الماجلة على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك لنؤمن لهم مؤونة شهر رمضان وفقا لأفضل المواصفات الغذائية مما يقلل من الهدر في الطعام في حال توزيع وجبات جاهزة للإفطار ، هذا بالإضافة إلى أن توزيع المؤونة يوفر للمحتاجين فرصة أفضل لإعداد الطعام في بيوتهم بأنفسهم مما يحفظ لهم كرامتهم. وأضافت دشتي نحن فخورون بالجهد الذى بذله الفريق التطوعي من موظفي البنك والذين أبدوا حماسا كبيرا للمشاركة في تجهيز وتغليف صناديق الماجلة وتوزيعها قبيل الإفطار في مناطق مختلفة من الكويت ومنها صبحان وجليب الشيوخ، وغيرهما .

وأوضحت دشتي أن البنك الأهلي المتحد قد شارك أيضا في دعم ومساعدة الجهات الخيرية مثل بنك الطعام الكويتي وجمعية الهلال الأحمر في توزيع صناديق الماجلة على المحتاجين.

وأضافت دشتي: أن هذه المبادرة والتى تستمر من اليوم الثالث حتي العشرين من شهر رمضان تعد امتدادا لإسهامات البنك الأهلي المتحد في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى تنمية وبناء المجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، كما استطاع البنك من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز جميع موظفيه للقيام بدورهم تجاه المجتمع، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي لديهم.

