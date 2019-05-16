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اشار تقرير شركة «كامكو» للاستثمار الى ان التهديدات بتقليص الإمدادات النفطية على خلفية التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج أدت إلى ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع بعد تسجيلها لتراجعات متتالية على مدار الأسبوعين الماضيين. هذا بالإضافة إلى جهود المستوردين للبحث عن مصادر بديلة لخام النفط نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران وإلغاء الإعفاءات، كما ساهمت فنزويلا في دعم أسعار عقود النفط الفورية لبعض درجات الخام لمنتجين من منطقة الخليج وأفريقيا. من جهة أخرى، اشتعلت مرة أخرى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فشل المحادثات على ما يبدو بين الشريكين التجاريين.

وقد أثرت التطورات الأخيرة على كلا من جانبي الطلب والعرض لسوق النفط. وتبرز عوامل جانب الطلب إلى حد كبير المخاطر السلبية المحيطة بأسعار النفط على المدى القريب. حيث أن عودة اشتعال الحرب التجارية لم تقم سوى بإخافة الاسواق التي عاصرت بالفعل ضعف المؤشرات الاقتصادية من جانب مستوردي النفط الرئيسيين. ويشمل ذلك التراجعات المتتالية في مبيعات السيارات في الصين والهند بالإضافة إلى توقع وصول السوق الأميركية لمستويات الذروة ومن المتوقع أن تتراجع معدلات النمو على المدى القريب. وفي أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الامريكية تم خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هامشياً. كما ذكر التقرير ايضاً إن أسعار النفط، التي تم تداولها مؤخرًا فوق مستوى 65 دولاراً للبرميل، لها تأثير سلبي على الطلب من المشترين الآسيويين.

أما على جانب العرض، فإن الزيادة المتوقعة في المعروض النفطي من الولايات المتحدة قد تم اخذها في الاعتبار بالفعل ضمن عوامل تسعير النفط. إلا انه يبدو أن هناك عددًا من العوامل الأخرى التي لها تأثير قد يعادل ارتفاع إمدادات النفط الأميركية، بما في ذلك فرض العقوبات على إيران وفنزويلا، وتراجع إمدادات النفط من روسيا إلى أوروبا على خلفية تعطل خط أنابيب النفط. كما تشهد أوروبا أيضًا بعض المناطق التي يرتفع فيها الطلب على النفط على خلفية توقع تزايد تشغيل مصافي التكرير في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى انخفاض المعروض من مصدري النفط الثقيل، بما في ذلك تراجع الإمدادات من بحر الشمال بسبب انقطاع الإنتاج، إلى جانب درجات الخام النيجيرية والأنغولية.

اتخذت أسعار النفط اتجاها تراجعياً خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 2018 حيث بلغت 75 دولاراً للبرميل في الأسبوع الأخير من أبريل 2019. وقد شمل التراجع سوق السلع الأساسية بصفة عامة على خلفية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد فشل الطرفان في التوصل إلى أية حلول. وجاء الارتفاع الكبير في الأسعار في أبريل 2019، والذي شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بإغلاق مارس 2019، بعد أن أوضحت تصريحات الأوبك اتباع نهج منضبط لزيادة الإنتاج الخام لمواجهة النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا. إلا ان صدور تقارير تشير إلى ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وزيادة المخزونات سرعان ما أثرت سلباً على ارتفاع الأسعار ودفعتها إلى الانخفاض أكثر من 4 في المائة في جلسات التداول التالية.

ظلت تقديرات الطلب العالمي على النفط للعام 2018 ثابتة دون تغيير وفقاً لأحدث التوقعات الشهرية لمنظمة الأوبك، حيث يتوقع ارتفاع الطلب بنسبة 1.41 مليون برميل يومياً ليصل إلى 98.7 مليون برميل يومياً. كما بقيت توقعات نمو الطلب للعام 2019 دون تغير هي الأخرى عند مستوى 1.21 مليون برميل يومياً، ليصل بذلك اجمالي الطلب إلى 99.94 مليون برميل يومياً.

