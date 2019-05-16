مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?14 دولار ليبلغ 70?62 دولاراً مقابل 71?76 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إن طائرات مسيرة مفخخة هاجمت محطتي ضخ تابعتين لشركة النفط الحكومية (أرامكو) السعودية. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?01 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 71?24 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا ليصل الى مستوى 61?78 دولاراً.

