مال وأعمال

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 510 ملايين جنيه مصري (ما يعادل نحو 8.9 ملايين دينار) حتى نهاية الربع الأول من العام 2019، مقارنة مع 497 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو8.5 ملايين دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 2.6 في المئة على أساس سنو ي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام الصقر«ان الوطني - مصر يمثل أهم الفروع الخارجية للمجموعة لما يلعبه من دور محوري في استراتيجية المجموعة لتنويع إيراداتها من خلال زيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي الأرباح حيث يسهم الوطني - مصر بما يقارب ثلث أرباح الفروع الخارجية وهو ما يؤكد الرؤية الثاقبة للمجموعة في الاستثمار طويل الأجل بالسوق المصري».

وأشار الصقر إلى أن النتائج المالية القياسية التي يحققها الوطني - مصر والنمو في أرباحه وجميع مؤشراته المالية يرسخ من ثقة المجموعة في السوق المصري وخاصة أن أرباح البنك أغلبها تشغيلية وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال ويؤكد استقرار الوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضح الصقر أن الوطني - مصر يستهدف خلال الفترة المقبلة الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في قطاع الأفراد في ظل النمو السريع الذي يشهده ذلك القطاع من خلال التركيز على تقديم خدمات مصرفية متميزة وذلك بالتزامن مع ترسيخ موقع البنك الريادي في قطاع الشركات مع الاستمرار في التركيز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تنويع المحفظة الائتمانية للبنك، كما تعمل المجموعة على نقل خبراتها في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصري من خلال الوطني - مصر وذلك في إطار استراتيجية المجموعة «للتحول الرقمي».

وأكد الصقر أن البنك مستمر كما أظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالى فى مواصلة أدائه القوي محققاً نمو في جميع مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الحالي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في المجموعة الوطنية، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التى تلبي احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى. هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتمتيز بخبرات مصرفية واسعة .

وأضاف الصقر أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة وأنه قد خطى فى سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتى تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

