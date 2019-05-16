مال وأعمال

يواصل بنك وربة، تحقيق نتائج قوية حيث سجلت أرباحه في الربع الأول من عام 2019 نموا ملحوظا ليواصل البنك مسيرة النمو التي استهلها في الأعوام الماضية. وأضاف البنك إلى سجله حتى 31 مارس 2019 سلسلة من النجاحات على صعيد جميع العمليات توجت بنتائج مالية مميزة، حيث سجل أرباحا في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.821 ملايين دينار بارتفاع نسبته 31 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت أرباحها 2.917 مليون دينار.

قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة عبد الوهاب الحوطي إن نتائج بنك وربة في الربع الأول من العام الحالي، جاءت مكملة لإنجازاته في 2018 والتي بنى عليها في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات والنمو. فالبنك اليوم يستثمر فيما حققه من نمو وتوسع على جميع الأصعدة والعمليات المصرفية حيث جاءت الأرباح تعبر عن استراتيجية بنك وربة التطويرية، وخططه التوسعية والتمويلية لتنويع مصادر الأرباح، وتجنب المخاطر، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسة، لضمان الاستدامة في النمو والربحية، ما يؤكد سلامة الأداء في ظل مواصلة بنك وربة سياسته الاستثمارية والتمويلية، وإدارة المخاطر بفاعلية، حسب أفضل الممارسات بهذا المجال. وشدد الحوطي على إصرار بنك وربة تصدر القطاع المصرفي الرقمي وضخ الاستثمارات اللازمة في هذا الإطار لابتكار حلول مصرفية رقمية تواكب النمو في القطاع المصرفي العالمي وتلبي طموحات العملاء المتطلعين إلى خدمات مصرفية رقمية تتسم بالمرونة، السرعة والأمان.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم ان البنك قد حقق نتائج مشرفة في الربع الأول مشدداً على أن اتجاه البنك حالياً يصب في المساهمة بتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى في السوق الكويتي والأسواق الخارجية مشيراً إلى أنها استراتيجية مهمة في عمله لدعم جهود التنمية. وأشار إلى استمرار بنك وربة في عام 2019 في تمويل الشركات الكويتية ومساعدتها على تطوير أعمالها، وتنفيذ خططها التوسعية، مع إيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزيد من الأهمية، وفق قناعة البنك بدوره في دعم أعمال الشباب وتطوير أداء المبادرين، بما يسهم في تنوع مصادر الدخل وزيادة مجالات التوظيف، وبناء خبرات وطنية في مجال الأعمال.

