مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني حملة توعوية للحد من الحوادث المرورية خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما مع اقتراب موعد الافطار ومحاولات بعض السائقين اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية. وتتضمن الحملة توزيع كسرة الصيام على السائقين قبل موعد آذان المغرب وذلك عند التقاطعات المرورية الاستراتيجية وإشارات السير والنقل العام.

ويلتزم بنك الكويت الوطني في تبني المبادرات الاجتماعية ذات القيمة المضافة لاسيّما في ظل وجود العديد من المبادرات المرتبطة بشهر رمضان المبارك. وتتميز هذه المبادرة بأنها توعوية هادفة إلى نشر المسؤولية الاجتماعية تجاه الأمان ضد الحوادث والالتزام بقانون السير كأولوية حتى لو كلفنا ذلك التأخر عن مواعيدنا والتزاماتنا، فهي تضع في أولويتها سلامة الأفراد والحد من حوادث السير. وتعتبر هذه الحملة توعوية وتضم عددا كبيرا من المتطوعين وتهدف إلى سلامة الأفراد. ويفخر بنك الكويت الوطني بأن يكون جزءا لا يتجزأ من حملات التوعوية الريادية مثل هذه المبادرة التي تجمع بين روح المشاركة المتمثلة بتوزيع ومشاركة كسرة الصيام مع السائقين على الطرقات والتوعوية تجاه خفض نسبة الحوادث المرورية والحد من خطورتها لاسيما مع اقتراب موعد آذان المغرب استعداداً للإفطار.

