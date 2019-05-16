مال وأعمال

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري عن تحقيق الشركة لأرباح إيجابية عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2019 والخاصة بقائمة الدخل فقط حيث بلغت 5.478 ملايين دينار بواقع 6.87 فلوس للسهم الواحد بنمو مقداره 64 في المئة حيث كانت أرباح الفترة نفسها من العام الماضي قد بلغت 3.333 ملايين دينار بربحية للسهم تقدر بنحو 4.15 فلوس للسهم الواحد .

وأكد العميري أن النتائج المالية جاءت انعكاساً لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل في إطار سياسة متحفظة تضمن تحقيق اعلى عوائد للمساهمين بأقل مخاطر ممكنة.وأوضح في بيان صحافي بمناسبة نتائج المرحلة المالية الأولى من 2019، أنه على الرغم من التحديات في مختلف الأسواق واصلت الاستثمارات الوطنية جني ثمار رؤيتها الاستثمارية وتركيزها على فرص نوعية واعدة بخطى مدروسة المخاطر والعوائد.

وتابع بأن الشركة لم تعد عرضة لتموجات أسواق المال، وذلك في ظل إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية واقتناء استثمارات مدرة واعدة تمنح الشركة عائداً لسنوات عدة فضلاً عن أنها تتميز بقاعدة مالية صلبة ، وتعاظم قيمتها السوقية في ذات الوقت.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم، إن الشركة تعتمد خارطة استثمار تعتمد على التنوع الاستثماري، لافتاً إلى أن النتائج المالية الإيجابية للربع الاول من هذا العام لم تأتِ صدفة بل جاءت نتاج جهود حثيثة واستعدادات جيدة وتخطيط سليم، مشيراً إلى أن الاستثمارات الوطنية تخطو بثبات واستقرار مالي يمكنها من مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الجيدة مستقبلاً.

