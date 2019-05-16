مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية مقدارها 24.0 مليون دينار للربع الأول من عام 2019. وقد بلغ صافي ربح الفترة، بعد اتخاذ مخصصات احترازية تحوطية ومخصصات أخرى، مبلغاً وقدره مليون دينار. كما شهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، إذ ارتفع حجم القروض بنسبة 8.1 في المئة لتبلغ 2,317.4 مليون دينار وارتفع حجم الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 24.3 في المئة ليبلغ 584.4 مليون دينار.

وتعقيباً على تلك النتائج الإيجابية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج الصباح ان البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله والخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وكشف الشيخ أحمد الصباح أن الأرباح التشغيلية بلغت 24.0 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2019، حيث قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء كبير من تلك الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه ومنوهاً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية 157.9 مليون دينار كما في 31 مارس 2019.

وتابع الشيخ أحمد الصباح مبيناً أن البنك قد قام بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة التي تمثل أهمية كبرى لدولة الكويت وأنه سيواصل دوره الفعال نحو تعزيز الاقتصاد الكويتي، لافتاً أن البنك مستمر في سياسته الحصيفة ومنهجيته المتحفظة تجاه نمو أنشطة أعماله عن طريق المحافظة على الجودة النوعية لأصوله والعمل على تحسينها خلال عام 2019 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة. وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ نسبة مقدارها 18.5 في المئة كما في 31 مارس 2019، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.8 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 108.4% ونسبة تغطية السيولة 166.4 في المئة وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي. وأوضح الشيخ أحمد الصباح أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته الحصيفة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، مؤكداً في هذا الصدد أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة «صفر» تعكس وبشكل واضح إستراتيجية البنك في هذا الاتجاه.

من جانب آخر، أكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل سريع نحو تطوير واستحداث النظم والخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية، وكذلك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري بما يفوق احتياجات وتوقعات العملاء.

