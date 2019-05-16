مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 3.7 ملايين دينار (12.3 مليون دولار) عن الربع الاول لعام 2019، بربحية 20.90 فلسا للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 3.3 ملايين دينار (11 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قيمته 0.4 مليون دينار ونسبته 12.2% ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع صافي ربح الاكتتاب وحصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة. وبلغت حقوق المساهمين 84.5 مليون دينار كما في 31/03/2019، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي 472 فلساً.

هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 92.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 3.2% بالمقارنة مع 89.6 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن «تعكس نتائج الربع الأول لهذا العام النمو المتواصل لعمليات المجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها، وسعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها في جميع الأسواق التي نتواجد فيها وذلك من خلال استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسع الإقليمي وزيادة حصتنا السوقية محلياً وإقليمياً».

