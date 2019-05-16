مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها للربع الأول من عام 2019، الفترة المنتهية في 31 مارس 2019، والتي سجلت خلالها ارتفاعا في إيراداتها بنسبة بلغت 6.47 في المئة لتصل إلى 70.12 مليون دولار مقابل 65.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018، بما يؤكد من جديد نجاح جي إف إتش المتواصل في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام الأول على تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.

بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دولار مقارنة بما مقداره 36.48 خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44 في المئة. كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 20.7 مليون دولار ، مقارنة بما مقداره 36.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018، ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى انخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها خلال الربع الثاني.

بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال الربع الأول من عام 2019 ما قيمته 0.64 سنتا مقارنة بما قيمته 1.02 سنتا خلال نفس الفترة من عام 2018.

وصرح جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية بقوله «تواصل جي إف إتش التركيز على تنويع أنشطة أعمالها ومحافظها الاستثمارية لتحقيق إيرادات مطردة عبر مختلف أنشطة أعمالها. وبالرغم من الاستثمارات الضخمة التي سخرناها لتطوير أنشطة المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019، حققنا أداءً قويا، ونتوقع استمرار هذا الأداء المعزز خلال الفترات المقبلة من عام 2019 فيما نبني على الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة أعمال المجموعة. بهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح خلال هذا العام والأعوام المقبلة بمشيئة الله».

من جانبه، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله: «لقد تمكنا خلال هذا الربع من العام من التخارج من جزء من استثماراتنا الخاصة من خلال البيع إلى شريك استراتيجي، وتملك فندق فيلامار في مرفأ البحرين المالي، مما سيتيح لنا الإسراع باستكمال المشروع وتحقيق عائدات أعلى لمساهمينا.

كما قمنا بطرح منصتنا التعليمية «بريتوس» بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول، والتوقيع للاستحواذ على ست مدارس خاصة جديدة شاملة للمراحل التعليمية الثلاث بالمنطقة، من منطلق اعتقادنا بأن التعليم يعتبر من مجالات الاستثمار المتخصصة، ونعتزم الاستفادة من سجلنا الحافل ومحفظتنا الاستثمارية في هذا القطاع. بالنسبة لأنشطة الخزينة فقد شهدت أيضا انتعاشا. ومن خلال الزخم المحقق خلال الربع الأخير من عام 2018 والمكاسب المحققة خلال الربع الأول من عام 2019، فإننا نرى ذلك بمثابة مصدر مهم للدخل المطرد لجي إف إتش من الآن فصاعداً.

