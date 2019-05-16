اقتصاد مصر

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميا كأعرض كوبري في العالم، كما افتتح السيسي- عبر الفيديو كونفرانس- عددا من الكباري هم كوبري الشهيد أحمد أبو النجا وكوبري الشهيد أحمد حافظ شوشة ومحور الشهيد وامتداد محور المشير، والتقط السيسي عددا من الصور التذكارية أعلى محور «روض الفرج» مع رجال الهيئة الهندسية ورئيس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء.

ويعد محور روض الفرج، جزءا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تم تنفيذه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع شركات وطنية مصرية أبرزها «المقاولون العرب»، وأنشئ المشروع أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، ويسهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

وقال السيسي: «كان المفروض لهذا المشروع وفقا للخطة يتأخر شهرين 3 بس ضغطنا نفسنا علشان نيسر الحركة، والمشروع مسألة كبيرة جدا في حياة الناس واقتصادياتهم، وحجم الأموال التي أنفقت خلال الـ5 سنوات الماضية، ولو كنا انتظرنا لأي أسباب مكنش هيبقى معانا نغطي الكلفة المالية للمشروعات دي، وده بينطبق على كل المشروعات». وسأل الرئيس السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ايهاب الفار، عن كلفة المشروعات التي نفذت اذا كان تم تأجيل البدء بها، فرد عليه «الفار»: «هنضرب في 3 لأن سعر الجنيه اختلف، وهتوصل لـ400 مليار».

وقال السيسي: «احنا كنا مستعجلين عشان نوفر في كلفة التنفيذ، لأن كان في ناس كتير جدا شايفين استعجالنا مش مبرر، حتى في الشركات اللي بتشتغل، ده حصل لأننا كنا عارفين أنه ده توفير للوقت والجهد والمال».

وخلال تفقده الكوبري الملجم «تحيا مصر» تحدّث الرئيس السيسي، مع رئيس شركة المقاولون العرب م محمد محسن صلاح، عن السدود التي تشارك الشركة في بنائها بأفريقيا، اذ طمأنه صلاح على سير الأعمال هناك، خاصة سدّ تنزانيا. وتدخل وزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلا: «الشركة كان لديها طلب تحتاج مساعدتك فيه في تنزانيا،لوجود كوبري تريد الشركة تنفيذه الا أن هناك عرضاً منافساً أقل بكثير من العرض المقدم من قبل شركة المقاولون العرب»، وردّ السيسي: لن أتدخل الا اذا كان العرض المقدم أقل عرض لتنفيذ المشروع وأنا مساعدش الا اذا كنت أقل من غيرك، والرزق على الله، لو غيرك مقدم أقل منك هيكسب»، وحاول رئيس شركة المقاولون العرب التبرير لكن السيسي رفض، قائلا: «أنا معرفش الكلام ده.. أنت أقل من غيرك تاخد، لو ما أخدتش خلاص كل واحد بياخد نصيبه» وشدد السيسي على رئيس المقاولون العرب: «متضيعوش فرصة الكوبري التنزاني والرزق على الله، وأنت موجود هناك بالفعل، ومعداتك هناك، ودي فرصة، مش بالعافية ومش بالمجاملة، بس بالشغل والالتزام، وبالميعاد والأسعار». يشار الى أن محور روض الفرج أنشئ الكوبرى بأيادٍ مصرية 100 في المئة،وطوله 600 كم من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسط،وشارك في تنفيذه 4 آلاف مهندس وفني، وتجاوزت كلفته 5 مليارات جنيه ويشمل 6 مخارج ومداخل بمنطقة المظلات و 8 مداخل ومخارج بمنطقة الدائري. فيما يعد كوبري تحيا مصر أعرض كوبري ملجم في العالم ويبلغ عرضه 67.3 مترا في المنتصف، ويشمل 31 مطلعا ومنزلا،وتبلغ طول المرحلة الثانية 17، كما يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل،ويتحمل أوزان أكثر من 120 طنا.

