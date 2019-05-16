اقتصاد مصر

ارتفعت اجمالي محفظة قروض البنوك العاملة في مصر، المقدمة لقطاع الصناعة لتصل الى 272 مليار جنيه، في نهاية شهر يناير 2019، مقارنة بـ249 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر يونيو 2018، بزيادة قدرها نحو 23 مليار جنيه، خلال 7 أشهر، جاء ذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وقال مسؤول مصرفي ان ملف الصناعة الوطنية أحد أبرز الملفات الائتمانية التي توليها البنوك عناية كبيرة خلال الفترة القادمة، في منح التمويل، حيث تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه من محافظ البنوك الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضخها خلال 4 سنوات، على أن يتم انشاء ادارات متخصصة داخل البنوك لتدريب العاملين في هذا الشأن، ودعم كفاءة التمويل للوصول الى أكبر شرائح العملاء، الى جانب دعم الصناعات كبيرة الحجم في الاقتصاد المصري. ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة أسهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرا لأن نسبة القروض الى الودائع بهذا القطاع تصل الى نحو 45 في المئة، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل جميع أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.

