اقتصاد مصر

يعد محور روض الفرج، الذي افتتحه الرئيس السيسي من أهم المشروعات القومية في مصر حيث يحتوي على أعرض كوبري معلق في العالم، بعرض 64.8 متراً، وسيتم تسجيله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بمجرد افتتاحه رسميا.

ويبدأ المشروع من ترعة الاسماعيلية مرورا بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائرى في اتجاه الاسكندرية الصحراوي ك 39 مرورا بنهر النيل، ويشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري وكوبري النيل الغربي يبلغ طوله حوالي 400 متر وعرضه 50 متراً وارتفاعه 14 مترا من سطح الماء وعرض الفتحة الملاحية 120 مترا مما يسمح بمرور الفنادق العائمة.

