اقتصاد مصر

شهد عجز الميزان التجاري، تراجعا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2.7%، بعدما بلغت قيمته 3.63 مليارات دولار، مقابل 3.72 مليـارات دولار لنفـس الشهر من العام السابق.

وطبقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر فبراير 2019، الصادرة عن جهاز الاحصاء، ارتفعت قيمـــة الصادرات المصرية بنسبة 2.2%، حيث بلغت 2.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز في نشرته، أن الارتفاع في الصادرات المصرية يرجع الى زيادة صادرات بعض السلع وأهمها: « البترول الخام بنسبة 13.0%، لدائن بأشكالها الأولية «بلاستيك» بنسبة 29.6%، بطاطس بنسبة 27.9%، فواكه طازجة بنسبة 94.2%».

أما السلع التي شهدت انخفاضا، في تصديرها خلال شهر فبراير 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، تمثلت في «ملابس جاهزة بنسبة 4.1%، أسمدة بنسبة 5.5%، برتقال طازج بنسبة 67.8%، سجاد وكليم بنسبة 9.5%». وعلى مستوى الواردات، شهد الاستيراد تراجعا خلال فبراير الماضي، حيث بلغت قيمته 6.11 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2019، مقابل 6.15 مليارات دولارات لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع 0.7%. وأوضح جهاز الاحصاء، أن التراجع في حجم الواردات المصرية يرجع الى انخفاض قيمة استيراد بعض السلع وأهمها: «منتجات البترول بنسبة 25.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 26.5%، سيارات ركوب بنسبة 2.0%، فول صويا بنسبــة 0.9%».

في حين، تمثلت السلع التي ارتفع حجم استيرادها خلال شهر فبراير 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق في: (لدائن بأشكالها الأولية «بلاستيك» بنسبة 15.1%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 48.4%، قمح بنسبة 37.7%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.9%».

