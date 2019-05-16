اقتصاد مصر

أوضحت وزارة المالية في تقرير لها أنه تقرر تأجيل تطبيق الرسوم الادارية مقابل الدفع الكاش الى 16 يونيو القادم.

وأفادت الوزارة، بأن القرار رقم 312 لعام 2019 عدل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار الوزير رقم 269 لسنة 2018؛ بحيث أصبح سداد المدين مقابل المصاريف الادارية التي تفرضها الدولة نتيجة عدم السداد بالوسائل الالكترونية ابتداء من 16 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة، أن قرار الوزير الأخير خفَّض نسبة 10% مقابل مصاريف الادارية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، لتصبح 5% من قيمة المبلغ المستحق سداده وبحد أقصى 7 آلاف جنيه.

