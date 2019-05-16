loader

اقتصاد مصر

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تخفيض الرسوم الإدارية للدفع الكاش


أوضحت وزارة المالية في تقرير لها أنه تقرر تأجيل تطبيق الرسوم الادارية مقابل الدفع الكاش الى 16 يونيو القادم.
وأفادت الوزارة، بأن القرار رقم 312 لعام 2019 عدل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار الوزير رقم 269 لسنة 2018؛ بحيث أصبح سداد المدين مقابل المصاريف الادارية التي تفرضها الدولة نتيجة عدم السداد بالوسائل الالكترونية ابتداء من 16 يونيو 2019.
وأكدت الوزارة، أن قرار الوزير الأخير خفَّض نسبة 10% مقابل مصاريف الادارية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، لتصبح 5% من قيمة المبلغ المستحق سداده وبحد أقصى 7 آلاف جنيه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة