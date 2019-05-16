مصابيح

أكدت الفنانة مرام البلوشي، انها تجاوزت العارض الصحي، الذي تعرضت له خلال الايام الماضية، واثنا تصوير المشاهد الاخيرة لمسلسل «دفعة القاهرة» وهي تحضر حالياً لعملها المسرحي الجديد «خطوات الشيطان».

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الحمد لله - تجاوزت الأزمة الصحية، حيث تعرضت لازمة قلبية نتيجة الاجهاد في القاهرة، حيث كنا نصور مسلسل «دفعة القاهرة» للكاتبة هبة مشاري حمادة واخراج علي العلي وانتاج باسم عبدالامير.

وسعيدة بالنجاح الذي يحصده العمل خلال الدورة الرمضانية، وهو يعرض من خلال قناة «ام. بي . سي».

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احضر حالياً لمسرحية الرعب الكوميدية، خطوات الشيطان تأليف وانتاج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، واخراج عبدالله عبدالعزيز المسلم، وفي العمل أيضاً انتصار الشراح ومحمد الشعيبي، وعدد اخر من النجوم، والمسرحية ستقدم عروضها اعتباراً من اول أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح النادي العربي الرياضي.

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ارصد عدداً من الأعمال الدرامية، وسعيدة بما تحققه الدراما الكويتية ونجومها وايضاً الانتشار الكبير لتلك الاعمال، عبر عدد بارز من القنوات الفضائية الكويتية والخليجية.

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أقرأ حالياً عدداً من النصوص الجديدة، بداية الموسم الجديد، ومن السابق لاوانه الاعلان عنها.

وفي الختام اجد التهنئة برمضان.. رغم اننا لانزال في النصف الأول من رمضان المبارك.

